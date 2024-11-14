Трампу представили переделанный «‎план победы» Зеленского

Он предполагает частичную замену частичную замену военного контингента США в Европе и совместную разработку полезных ископаемых Украины.

Трампу представили переделанный «‎план победы» Зеленского. Об этом пишет Life со ссылкой на интервью советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка в газете La Repubblica.

«Мы повысили военную подготовку и можем предложить Трампу частичную замену американского контингента в разных регионах, в первую очередь в Европе», — сказал он.

Также Подоляк предложил США совместную работу с запасами редких минералов, которые имеются у Украины, таких как литий и титан.

В ответ Киев ожидает от Вашингтона давления на Россию в нефтяном секторе.