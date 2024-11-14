Стал известен срок получения средств иноагентами со спецсчетов

В случае отмены статуса использовать деньги можно будет в течение 15 дней.

Стал известен срок получения средств иноагентами со спецсчетов. Об этом пишет ТАСС.

При условии отмены этого статуса россияне смогут использовать деньги в течение 15 дней. Рубли также можно будет перевести на другой банковский счет.

Отмечается, что речь идет о введении особого порядка в отношении вознаграждений и других платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.