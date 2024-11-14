СК назвал сумму нанесенного ВСУ ущерба регионам РФ, в том числе Рязанской области
Сумма составила около 60 миллиардов рублей.
СК назвал сумму нанесенного ВСУ ущерба регионам РФ, в том числе Рязанской области. Об этом пишет РИА Новости.
Сумма составила около 60 миллиардов рублей.
Отмечается, что в 2024 году выполнено около 900 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, в том числе по объектам на территории Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областей.