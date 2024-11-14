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«Сбер» предупредил россиян о новом виде мошенничества с инвестициями
Мошенники, используя схему-гибрит, провоцируют жертву вовлекать в обман родственников и друзей в качестве своих доверенных лиц.

«Сбер» предупредил россиян о новом виде мошенничества с инвестициями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Мошенники, используя схему-гибрит, провоцируют жертву вовлекать в обман родственников и друзей в качестве своих доверенных лиц.

Злоумышленники сначала звонят жертве с предложением получить доход от инвестиций с помощью персонального консультанта — личного «брокера».

Для старта «заработка» человек переводит деньги на счета мошенников, а чтобы спровоцировать эйфорию от якобы удачных инвестиций, жертве создают поддельный личный кабинет, в котором виден «счет» и «доход от сделок».