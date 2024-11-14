С нового года в России могут закрыть более 400 маршрутов авиарейсов

Это связано с проблемами с субсидиями.

С нового года в России могут закрыть более 400 маршрутов авиарейсов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, это связано с проблемами с субсидиями.

«Росавиация может не успеть до конца года распределить [средства] на две ключевые субсидии… Как следствие, авиакомпании не могут планировать рейсы и продавать билеты с 1 января. [Эксперты] опасаются закрытия существенной части из более чем 400 маршрутов», — пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что задержка в выдаче субсидий связана с тем, что Минтранс и Росавиация не могут согласовать с Минфином вопрос предоставления господдержки.

«На данный момент в Минтрансе дали указание авиаперевозчикам открывать продажу билетов до получения денег», — подчеркивает издание.