Рязанского подрядчика оштрафовали за срыв сроков ремонта дороги

Прокуратура внесла представление директору организации, должностное лицо привлекли к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков) с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Рязанского подрядчика оштрафовали за срыв сроков ремонта дороги. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что между «Дирекцией дорог Рязанской области» и коммерческой организацией заключен государственный контракт на проведение работ по ремонту автомобильной дороги в Михайловском районе. Подрядчик нарушил условия договора и не завершил работы вовремя.

Прокуратура внесла представление директору организации, должностное лицо привлекли к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков) с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.