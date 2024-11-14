Рязанский приборный завод принял участие в выставке Parking Russia в Москве

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) экспонировал электрозарядные станции «ФОРА» на Международной выставке оборудования и технологий для обустройств и эксплуатации парковочного пространства. Она проходит 12-14 ноября в Москве (ЦВК «Экспоцентр»).

Вниманию посетителей представлены настенная станция «ФОРА» ЭЗС-АС-3 мощностью 22 кВт и «ФОРА» ЭЗС-DC-2Д на 150 кВт.

«Наша первая „ФОРА“ была введена в эксплуатацию в Сочи в 2016 году. В настоящее время модельный ряд составляют шесть серийно выпускаемых электрозарядных станций и одна ультрабыстрая. Более 250 заправок „ФОРА“ заряжают электромобили в разных городах по всей России, в том числе в Рязанской области — 18 штук. В текущем году продолжается реализация проекта по установке станций в Рязанском регионе по программе субсидирования объектов зарядной инфраструктуры. План производства формируется в зависимости от развития рынка электромобилей и создания для них соответствующей инфраструктуры», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Выставка Parking Russia — специализированная выставка, ориентированная на решение ключевых задач по организации паркингов на объектах городской инфраструктуры, муниципальных, коммерческих, промышленных и жилых объектах. Её участники — производители, поставщики и интеграторы парковочного оборудования и решений для обустройства и эксплуатации парковочных пространств.