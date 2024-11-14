Рязанская прокуратура выявила массовые нарушения прав работников маркетплейсов
Речь идет о компаниях Ozon, Wildberries, Яндекс, СДЭК.
Рязанская прокуратура выявила массовые нарушения прав работников маркетплейсов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Установлено, что работодатели не заключали трудовые договоры с сотрудниками пунктов выдачи заказов маркетплейсов и служб доставки. Речь идет о компаниях Ozon, Wildberries, Яндекс, СДЭК.
Всего по результатам проверки выявлено более 30 нарушений, внесено три представления, вынесено 16 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях.