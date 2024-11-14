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Рязанская прокуратура выявила массовые нарушения прав работников маркетплейсов
Речь идет о компаниях Ozon, Wildberries, Яндекс, СДЭК.

Рязанская прокуратура выявила массовые нарушения прав работников маркетплейсов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что работодатели не заключали трудовые договоры с сотрудниками пунктов выдачи заказов маркетплейсов и служб доставки. Речь идет о компаниях Ozon, Wildberries, Яндекс, СДЭК.

Всего по результатам проверки выявлено более 30 нарушений, внесено три представления, вынесено 16 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях.