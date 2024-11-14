Рязанке, ветерану ВОВ, Марии Гавриловой исполнился 101 год
У именинницы есть внук и правнук.
Рязанке, ветерану ВОВ, Марии Гавриловой исполнился 101 год. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Мария Петровна Гаврилова родилась в деревне Андреевка Сараевского района. После школы училась на ткачиху. В начале войны работала грузчиком.
В 1942 году была призвана на фронт, служила зенитчицей, дошла до Германии. В 1945 году вернулась на Родину. 15 лет отработала в колхозе в Андреевке, вышла замуж, а в 1960 году с семьей переехала в Рязань, где работала на комбайновом заводе.
У именинницы есть внук и правнук.