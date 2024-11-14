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Рязанцы пожаловались на отсутствие освещения на проезде Яблочкова
По словам жителей, на участке едва не сбили двух школьников на пешеходном переходе.

Рязанцы пожаловались на отсутствие освещения на проезде Яблочкова. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил Telegram-канал «Рзн Лайф».

«Сложилась крайне опасная ситуация. Проезд Яблочкова абсолютно не освещается, ни один фонарь не горит, даже пешеходные переходы все во тьме», — написала пользовательница.

По ее словам, вечером людей в темной одежде не видно на дороге. Женщина добавила, что видела, как двух школьников едва не сбили на «зебре».