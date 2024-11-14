Рязанцы посетили автомобилестроительное предприятие России ПАО «КАМАЗ»

Завод «КАМАЗ» входит в 20-ку мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей.

Представители рязанской компании-участника нацпроекта «Производительность труда» «Фибратек» и эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса посетили ведущее автомобилестроительное предприятие России ― ПАО «КАМАЗ». Цель ― знакомство с производственной системой предприятия. Об этом сообщает пресс-служба АРБ.

Отмечается, что экскурсия стала подарком команде «Фибратека», которая победила в региональном турнире по «Фабрике процессов». Как пояснили эксперты РЦК, посещение ведущего предприятия страны позволит сотрудникам компании увидеть новые направления и возможности развития, найти точки роста.

Завод «КАМАЗ» входит в 20-ку мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей. Предприятие начало развивать производственную систему 18 лет назад, опираясь на лучшие мировые практики и дополняя корпоративными стандартами. На площадке «КАМАЗа» открыта собственная «Фабрика процессов» с пятью тренинговыми зонами. Кроме этого, на предприятии создано более 7 тыс. рабочих мест с улучшенной эргономикой и 100 эталонных участков.

«Во время экскурсии рязанцы увидели эффективную модель отечественного бережливого производства, связанную с современными подходами управления. Знакомство с методиками завода носит прикладной характер и может тиражироваться на рязанских производственных площадках», — подчеркнули в АРБ.

Напомним, региональный турнир по «Фабрике процессов» проводился в Рязанской области с июня по сентябрь 2024 года в рамках нацпроекта «Производительность труда». Команды, занявшие призовые места, получили возможность посетить компании с развитой производственной системой, а также получили комплекты для организации рабочего места по системе 5С.