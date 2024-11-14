Рязанцам напомнили об отключении электричества за неуплату

Специалисты Рязанской энергетической сбытовой компании отключили электричество должникам, проживающим в микрорайоне Олимпийский.

Рязанцам напомнили об отключении электричества за неуплату. Об этом сообщает ПАО «РЭСК».

«Своевременно оплачивать электроэнергию — это законом закреплена обязанность всех потребителей. При возникновении задолженности по оплате поставщик электроэнергии вправе прекратить предоставление коммунальной услуги. Это является частью досудебной работы с должниками», — отметили в компании.

Специалисты Рязанской энергетической сбытовой компании отключили электричество должникам, проживающим в микрорайоне Олимпийский. Отмечается, что должники не реагировали на профилактические действия в виде телефонных звонков и рассылки уведомлений о необходимости погашения задолженности.

После того, как все законные меры по понуждению должника к добровольной оплате задолженности предприняты и не принесли результатов, материалы направляются в суд. Далее взысканием долга занимаются судебные приставы.

ПАО «РЭСК» напоминает, что оплатить услугу электроснабжения можно в территориальных офисах компании, на ее официальном сайте, в личном кабинете клиента, в мобильном приложении, а также через банки-партнеры и Почту России.