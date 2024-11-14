Рязанца осудили за мошенничество в крупном размере
Установлено, что житель Старожиловского района, введя в заблуждение индивидуального предпринимателя относительно своих должностных полномочий на сельхозпредприятии, получил более 900 тысяч рублей за содействие в заключении договоров об оказании услуг между юридическим лицом и ИП.
Рязанца осудили за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.
Установлено, что житель Старожиловского района, введя в заблуждение индивидуального предпринимателя относительно своих должностных полномочий на сельхозпредприятии, получил более 900 тысяч рублей за содействие в заключении договоров об оказании услуг между юридическим лицом и ИП.
Осужденный полностью возместил ущерб.
Суда назначил штраф в размере 150 тысяч рублей.