RS: Украина ни при каких обстоятельствах не сможет победить Россию

«Украина решительно проигрывает конфликт на истощение. Западу давно пора начинать смотреть в сторону мирного урегулирования конфликта», — говорит эксперт.

Украина ни при каких обстоятельствах не сможет победить Россию. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию журнала Responsible Statecraft.

По словам эксперта, Украина не сможет победить в конфликте даже с помощью поддержки Запада.

«Украина решительно проигрывает конфликт на истощение. Западу давно пора начинать смотреть в сторону мирного урегулирования конфликта», — говорится в публикации.