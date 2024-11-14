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Российский священник призвал отменить материнский капитал
По его мнению, выплата помогает не женщинам с детьми, а девелоперам и строителям.

Российский священник призвал отменить материнский капитал. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на старшего священника Храма на Крови (Екатеринбург) Максима Миняйло.

По его словам, выплата помогает не женщинам с детьми, а девелоперам и строителям. Вместо этого необходимо начислять матерям МРОТ за каждого ребенка.

«Материнский капитал не нужен. Это помощь девелоперам и строителям. Когда женщина приходит в консультацию, ей должны платить два МРОТ — на себя и на ребенка. Государство должно позаботиться о еще нерожденном ребенке, которого она носит, выделив на него зарплату до 18 лет. При каждом новом ребенка добавлять еще МРО», — заявил Миняйло.

Он добавил, что из этих денег будет складываться «нормальная зарплата женщины». Также по его мнению, любая адекватная девушка и так продолжит свой род, без поддержки.