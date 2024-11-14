Российские ученые создали вещество для борьбы с раком мозга

Отмечается, что данное вещество с противоопухолевым эффектом может стать основой препарата для лечения глиобластомы (агрессивной злокачественной опухоли центральной нервной системы).

Российские ученые создали вещество для борьбы с раком мозга. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал BioMetals. Отмечается, что данное вещество с противоопухолевым эффектом может стать основой препарата для лечения глиобластомы (агрессивной злокачественной опухоли центральной нервной системы). Лекарство будет гораздо менее токсичным для пациентов, чем существующие аналоги.