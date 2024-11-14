Россельхознадзор оштрафовал рязанских ИП за продажу контрафактного мяса
Общий объем товара, снятого с реализации, составил около 50 кг.
Россельхознадзор оштрафовал рязанских ИП с «Пятой базы» за продажу контрафактного мяса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что сотрудники провели проверки в торговых павильонах на проезде Шабулина.
Установлено, что там тогровали мясной продукцией без ветеринарных сопроводительных документов, а также колбасой с истекшим сроком годности.
Общий объем товара, снятого с реализации, составил около 50 кг.
Управлением Россельхознадзора были выданы соответствующие предписания.
По данному факту в отношении трех индивидуальных предпринимателей были возбуждены дела об административных правонарушениях и назначены штрафы в 60 тысяч рублей.