Рогов сообщил, что ВС РФ полностью зачистили от ВСУ село в ДНР

По его словам, российские войска полностью зачистили от ВСУ село Новоселидовка в западной части ДНР и установили там боевое знамя.

Рогов сообщил, что ВС РФ полностью зачистили от ВСУ село в ДНР. Об этом глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости.

По его словам, российские войска полностью зачистили от ВСУ село Новоселидовка в западной части ДНР и установили там боевое знамя.

Ранее он сообщал, что ВС России закрепились в районе железнодорожной станции на восточных окраинах Курахово и уже приближаются к центру города. Новоселидовка находится севернее Курахово.