Путин назначил трех судей в Рязанской области
Указом президента России Владимира Путина судьей Пронского районного суда назначили Ольгу Присталову, судьями Рязанского областного суда — Светлану Владимирову и Михаила Зайцева.
Путин назначил трех судей в Рязанской области. Об этом в четверг, 14 ноября,
Указом президента России Владимира Путина судьей Пронского районного суда назначили Ольгу Присталову, судьями Рязанского областного суда — Светлану Владимирову и Михаила Зайцева.
Зампредседателя Советского районного суда Рязани стал Сергей Занин, зампредседателя Шиловского районного суда — Елена Левина.
Фото: группа Рязанского областного суда во «ВКонтакте»