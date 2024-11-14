Путин назначил трех судей в Рязанской области

Указом президента России Владимира Путина судьей Пронского районного суда назначили Ольгу Присталову, судьями Рязанского областного суда — Светлану Владимирову и Михаила Зайцева.

Путин назначил трех судей в Рязанской области. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщила пресс-служба Рязанского облсуда в своей группе во «ВКонтакте».

Указом президента России Владимира Путина судьей Пронского районного суда назначили Ольгу Присталову, судьями Рязанского областного суда — Светлану Владимирову и Михаила Зайцева.

Зампредседателя Советского районного суда Рязани стал Сергей Занин, зампредседателя Шиловского районного суда — Елена Левина.

Фото: группа Рязанского областного суда во «ВКонтакте»