После рейда в Рязани мужчинам вручили повестки

Рейды прошли на 5-й оптовой базе и стройплощадках. Всего проверили 19 лиц из числа иностранных и натурализованных граждан. После проверки 4 мигрантов встали на воинский учет, еще 6 заключили контракт с Минобороны.

После рейда в Рязани мужчинам вручили повестки. Об этом сообщает «ТКР-инфо».

Рейды прошли на 5-й оптовой базе и стройплощадках. Всего проверили 19 лиц из числа иностранных и натурализованных граждан. После проверки 4 мигрантов встали на воинский учет, еще 6 заключили контракт с Минобороны.

Отмечается, что с начала года на воинский учет принято более 700 натурализованных граждан. Более 500 иностранных граждан заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.