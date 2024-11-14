Порошенко: нынешние власти Украины готовятся к выборам

По его словам, анонсированная Зеленским выплата в рамках социальной поддержки в размере 1 тыс. гривен (около 24 долларов) направлена на подкуп избирателей.

Нынешние власти Украины готовятся к проведению выборов. Об этом сообщил бывший президент Украины Порошенко.

По его словам, анонсированная Зеленским выплата в рамках социальной поддержки в размере 1 тыс. гривен (около 24 долларов) направлена на подкуп избирателей.

Порошенко добавил, что из-за этих выплат Запад может прекратить поддержку Украины.

Ранее стала известна примерная дата выборов на Украине.