Погибшему в зоне СВО выпускнику рязанского училища ВДВ присвоили звание Героя РФ

Артем Семенок родился в 1994 году в городе Клинцы в Брянской области. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Был назначен на должность командира парашютно-десантного взвода. В ноябре 2021 года стал командиром роты 56 гвардейского десантно­штурмового полка седьмой гвардейской десантно­штурмовой дивизии (горной).

В Центральном Доме Российской Армии прошла церемония передачи медали «Золотая Звезда» родным офицера-десантника, гвардии старшего лейтенанта Артема Семенка. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Артем Семенок родился в 1994 году в городе Клинцы. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Был назначен на должность командира парашютно-десантного взвода. В ноябре 2021 года стал командиром роты 56 гвардейского десантно­штурмового полка седьмой гвардейской десантно­штурмовой дивизии (горной).

«В составе объединенной группировки войск РФ Артем Семенок с первого дня принимал непосредственное участие в СВО. Неоднократно старший лейтенант Семенок, грамотно руководя подчиненными в ходе наступательных действий, обеспечивал контрнаступление основным силам полка, отражал контрнаступление превосходящего по численности противника, уничтожая бронетехнику и украинских националистов», — говорится в посте.

За проявленный героизм Семенок награжден медалью Суворова и Орденом Мужества.

Как указано в посте, 6 августа он погиб в результате ракетного удара, «не пропустив подразделения вооруженных сил Украины через вверенный ему рубеж обороны».

Указом президента Владимира Путина за проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга Артему Семенку посмертно присвоили звание Героя России.

Фото: Telegram-канал Александра Богомаза