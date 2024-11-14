Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 14
Птн, 15
Сбт, 16
ЦБ USD 99.02 0.65 15/11
ЦБ EUR 104.5 0.21 15/11
Нал. USD 98.10 / 98.07 14/11 18:35
Нал. EUR 104.20 / 105.00 14/11 18:35
Новости
Итоги года New
Публикации
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
6 ноября 16:02
15 507
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
29 021
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
31 631
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
35 704
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Погибшему в зоне СВО выпускнику рязанского училища ВДВ присвоили звание Героя РФ
Артем Семенок родился в 1994 году в городе Клинцы в Брянской области. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Был назначен на должность командира парашютно-десантного взвода. В ноябре 2021 года стал командиром роты 56 гвардейского десантно­штурмового полка седьмой гвардейской десантно­штурмовой дивизии (горной).

В Центральном Доме Российской Армии прошла церемония передачи медали «Золотая Звезда» родным офицера-десантника, гвардии старшего лейтенанта Артема Семенка. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Артем Семенок родился в 1994 году в городе Клинцы. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Был назначен на должность командира парашютно-десантного взвода. В ноябре 2021 года стал командиром роты 56 гвардейского десантно­штурмового полка седьмой гвардейской десантно­штурмовой дивизии (горной).

«В составе объединенной группировки войск РФ Артем Семенок с первого дня принимал непосредственное участие в СВО. Неоднократно старший лейтенант Семенок, грамотно руководя подчиненными в ходе наступательных действий, обеспечивал контрнаступление основным силам полка, отражал контрнаступление превосходящего по численности противника, уничтожая бронетехнику и украинских националистов», — говорится в посте.

За проявленный героизм Семенок награжден медалью Суворова и Орденом Мужества.

Как указано в посте, 6 августа он погиб в результате ракетного удара, «не пропустив подразделения вооруженных сил Украины через вверенный ему рубеж обороны».

Указом президента Владимира Путина за проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга Артему Семенку посмертно присвоили звание Героя России.

Фото: Telegram-канал Александра Богомаза