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Объявлен сбор для помощи пострадавшей от пожара под Рязанью пенсионерке
Пожар в многоквартирном доме в Полянах произошел вечером 13 ноября. Горела квартира на 4 этаже в доме № 9 на улице Новоселов.

Объявлен сбор для помощи пострадавшей от пожара под Рязанью пенсионерке. Об этом сообщается в группе администрации Полянского сельского поселения.

Пожар в многоквартирном доме в Полянах произошел вечером 13 ноября. Горела квартира на 4 этаже в доме № 9 на улице Новоселов.

«Огнем уничтожена квартира, где было возгорание (пока причины устанавливаются), и, к сожалению, пострадали люди, которые находятся по соседству, квартира ниже тоже сильно пострадала. Собственница квартиры наша односельчанка, Нина Андреевна Исаева. У нее сложная финансовая ситуация, она пенсионер, сын погиб, очень нужна помощь», — отметили в сообщении.

Помочь пенсионерке можно по телефону: +7-900-601-708 (Сбер).

Напомним, во время пожара из дома эвакуировали 30 человек. Ранее появилось видео с места.