Ночью в мессенджере Telegram произошел крупный сбой

Крупный сбой зафиксировали в работе мессенджера в ночь на 14 ноября. Пользователи массово жаловались на невозможность отправить сообщение и прогрузить фото с видео.

Ночью в мессенджере Telegram произошел крупный сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector.

Крупный сбой зафиксировали в работе мессенджера в ночь на 14 ноября. Пользователи массово жаловались на невозможность отправить сообщение и прогрузить фото с видео.

Отмечается, что у некоторых пользователей проблемы с мессенджером не прошли до сих пор.