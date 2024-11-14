Ночью в мессенджере Telegram произошел крупный сбой
Крупный сбой зафиксировали в работе мессенджера в ночь на 14 ноября. Пользователи массово жаловались на невозможность отправить сообщение и прогрузить фото с видео.
Ночью в мессенджере Telegram произошел крупный сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector.
Крупный сбой зафиксировали в работе мессенджера в ночь на 14 ноября. Пользователи массово жаловались на невозможность отправить сообщение и прогрузить фото с видео.
Отмечается, что у некоторых пользователей проблемы с мессенджером не прошли до сих пор.