Народного артиста России Юрия Николаева выписали из больницы

Телеведущий рассказал, что информация об обнаружении у него коронавируса не соответствует действительности и уверил в своем хорошем самочувствии.

Народного артиста России Юрия Николаева выписали из больницы. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает ТАСС.

Телеведущий рассказал, что информация об обнаружении у него коронавируса не соответствует действительности и уверил в своем хорошем самочувствии.

Напомним, Юрия Николаева экстренно госпитализировали в Москве после падения в обморок.