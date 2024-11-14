Народного артиста России Юрия Николаева выписали из больницы
Телеведущий рассказал, что информация об обнаружении у него коронавируса не соответствует действительности и уверил в своем хорошем самочувствии.
Народного артиста России Юрия Николаева выписали из больницы. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает ТАСС.
Телеведущий рассказал, что информация об обнаружении у него коронавируса не соответствует действительности и уверил в своем хорошем самочувствии.
Напомним, Юрия Николаева экстренно госпитализировали в Москве после падения в обморок.