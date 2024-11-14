На железнодорожной станции в Михайлове обокрали мужчину
Инцидент произошел вечером 1 ноября.
На железнодорожной станции в Михайлове обокрали мужчину. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.
Инцидент произошел вечером 1 ноября. Житель Михайлова встретил на вокзале своего давнего знакомого и выпил с ним. Мужчина решил выйти на улицу на несколько минут и оставил свои вещи под присмотр знакомого. Когда он вернулся, из сумки пропало 35000 рублей.
Вора задержали. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.