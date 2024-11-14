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На Украине заявили, что Зеленский готов довести страну до ядерной войны
Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, Владимир Зеленский добровольно не согласится на выборы, «он скорее доведет страну до гражданской или ядерной войны».

На Украине заявили, что Зеленский готов довести страну до ядерной войны. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, его слова приводит РЕН ТВ.

По его словам, Владимир Зеленский добровольно не согласится на выборы, «он скорее доведет страну до гражданской или ядерной войны».

Депутат также считает, что Зеленский никогда не отмоется от пролитой им крови.