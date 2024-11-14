Московское метро выиграло суд о нарушении авторского права у рязанского ИП

Рязанский бизнесмен продавал в интернет-магазине игрушки — автобуса, на котором размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца.

Арбитражный суд Рязанской области частично удовлетворил требования Московского метрополитена к предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Государственное унитарное предприятие г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина» обратилось в суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Болгову С.В. о взыскании компенсации в размере 158 000 руб.

Рязанский бизнесмен продавал в интернет-магазине игрушки — автобуса, на котором размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца.

Суд постановил выплатить 19750 рублей.