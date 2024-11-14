Мишустин оценил проект бюджета России на 2025-2027 годы

По словам премьер-министра РФ, он получился сбалансированным и умеренно-консервативным.

Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил проект бюджета страны на 2025-2027 годы. Об этом пишут «Известия».

«Средства на реализацию национальных проектов учтены в проекте федерального бюджета — он получился достаточно сбалансированным, и, можно сказать, умеренно консервативным», — отметил он на заседании правительства.

Мишустин добавил, что проект бюджета учитывает внешние условия без завышенных показателей и должен обеспечивать макростабильность.

По словам премьер-министра, за первое полугодие инвестиции увеличились более чем на 10%, однако на данный момент зафиксировано снижение активности в этой части из-за высокой стоимости заемного кредитования.

Кроме того, премьер-министр указал, что несмотря на санкционное давление стран мира валовый внутренний продукт (ВВП) за девять месяцев увеличился до 4,2%. Он отметил, что основной вклад в динамику промышленности вносит обрабатывающее производство, в число которых входят критически важные направления для достижения технологического и промышленного суверенитета государства.