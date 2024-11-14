Минобрнауки опровергло информацию о слиянии факультетов журналистики и филологии

«В настоящее время в СМИ распространяется недостоверная информация о якобы планируемом объединении факультетов филологии и журналистики. В действительности каждый университет вправе самостоятельно определять структуру собственных подразделений», — говорится в сообщении.

Минобрнауки опровергло информацию о слиянии факультетов журналистики и филологии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там заявили, что такое решение не принималось.

«В настоящее время в СМИ распространяется недостоверная информация о якобы планируемом объединении факультетов филологии и журналистики. В действительности каждый университет вправе самостоятельно определять структуру собственных подразделений», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российских вузах могут объединить факультеты журналистики и филологии.