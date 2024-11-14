Мать с грудным ребенком погибли в ДТП с иномаркой в Башкирии

Мать с грудным ребенком погибли в ДТП с иномаркой в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба башкирской ГАИ.

ДТП произошло на 124 км автодороги «Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы». По предварительным данным, 36-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигаясь со стороны Бакалов в направлении Туймазов, выехала на «встречку» и лоб в лоб столкнулась с «Киа Спортейдж».

Женщина за рулем «Лады» и ее годовалый пассажир скончались на месте. Госпитализированы 35-летний водитель и 64-летний пассажир кроссовера.