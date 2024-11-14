«Капитал» предложил рязанцам инвестировать в паркинг и получать пассивный доход

«Капитал» предложил рязанцам инвестировать в паркинг и получать пассивный доход. Об этом сообщили в компании.

Почему именно паркинг?

Цена существенно ниже, чем на квартиру, и можно в рассрочку с комфортным ежемесячным платежом и даже без первого взноса.

Высокая ликвидность. Вы легко найдёте желающих арендовать парковочное место или сможете продать дороже.

Инвестируя в машиноместо, вам не нужно разбираться в «портфелях», фондах и биржах. Здесь всё прозрачно и легко.

«Давно известный факт — денежные средства надежнее всего хранить в недвижимости. Так вы не только сохраните свой капитал, обезопасив его от инфляции, но и преумножите его», — отметили в «Капитале».