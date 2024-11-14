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Исследование: МТС возглавила рейтинг лидеров цифровой безопасности

МТС заняла первое место по результатам ежегодного исследования. Об этом сообщили аналитики компании J’son Partners Consulting со ссылкой на агентство J-SON and Partners. Они провели сравнительное тестирование сервисов цифровой защиты, изучили публично доступную информацию и составили рейтинг лидеров цифровой безопасности.

Следом по списку расположились Билайн, Мегафон, Яндекс и t2. Отмечается, что российские цифровые компании активно запускают специализированные сервисы для борьбы с телефонными мошенниками и утечками данных. Например, МТС запустила голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Кроме того, функция «Уведомление об утечке данных» у МТС, Сбера и t2 позволяет отслеживать данные абонента при утечке в сеть и давать рекомендации по предотвращению таких ситуаций.

Цифровую безопасность российских абонентов обеспечивают по нескольким направлениям: совершенствование сервисов антиспама, борьба с мошенническими действиями, защита финансовых данных, использование сервисов киберзащиты для пользователей.

По данным опроса ВЦИОМ, 67% россиян за последние полгода-год сталкивались с телефонными и цифровыми мошенниками. Поэтому сервисы защиты пользуются повышенным интересом у пользователей и разработчиков, которые внедряют новые возможности, обеспечивающие защиту личных данных.

«С начала 2023 года антиспам-защита МТС блокировала более 23 миллионов нежелательных звонков в Рязанской области. Это вдвое больше, чем за то же время год назад. Система цифровой безопасности не только помогла сэкономить время, ответив за абонента или предупредив о возможном рекламном характере звонка, но и защитила от более серьезных последствий — кражи личных данных, действий телефонных мошенников», — отметил директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.