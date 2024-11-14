Еще один подрядчик начал вывозить грунт со стройплощадки в Борках

Еще один подрядчик начал вывозить грунт со стройплощадки в Борках. Об этом сообщает пресс-служба «Зеленого сада».

Работы ведутся на территории строящегося ЖК «Окская стрелка». Грузовые автомобили, вывозящие грунт, курсируют ежедневно с 6 утра до 9 вечера. Вывоз грунта лично контролирует руководство компании ГК «Зеленый сад».

«Ежедневно со строительной площадки вывозится около 1000 кубометров. Грунт отправляется за пределы Рязанской области. Одновременно с этим идёт работа по замещению грунта чистые песком с карьера. Компания держит своё обещание, данное рязанцам. Мы вывезем весь загрязненный грунт, оставшийся со времен шпалозавода, и построим на этом месте красивый и экологически чистый жилой комплекс. Общая площадь застройки около 10 гектар, а общий объем грунта, который предполагается заменить, — не менее 60 000 кубометров», — подчеркнул управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич.

Вывозом грунта на данный момент занимаются два подрядчика. В том числе московская компания «Жилтехник». Загрязненный грунт вывозится на специализированный полигон в город Ногинск Московской области. До конца года со строительной площадки планируется вывезти 20 000 кубометров.