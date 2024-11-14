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Эксперты заявили, что около 50% скидок на распродажах в России — фейки
О борьбе с читингом заявили в Wildberries, Ozon и Авито.

Около половины скидок на распродаже являются фейком. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей торговых площадок.

Цены перед распродажами завышаются в 50-65 процентах предложений, а затем они снижаются, что создает видимость скидок.

В «Авито» заявили, что благодаря специальному «алгоритму честных цен» к распродаже были допущены только четыре миллиона объявлений из девяти.

О борьбе с читингом заявили также в Wildberries и Ozon.