Эксперты заявили, что около 50% скидок на распродажах в России — фейки

О борьбе с читингом заявили в Wildberries, Ozon и Авито.

Около половины скидок на распродаже являются фейком. Об этом пишут « Известия » со ссылкой на представителей торговых площадок.

Цены перед распродажами завышаются в 50-65 процентах предложений, а затем они снижаются, что создает видимость скидок.

В «Авито» заявили, что благодаря специальному «алгоритму честных цен» к распродаже были допущены только четыре миллиона объявлений из девяти.

О борьбе с читингом заявили также в Wildberries и Ozon.