Директором ООО «Агентство по развитию города Рязани» стала Елена Буданова

Ранее Буданова занимала должность руководителя «Хлебозавода № 3».

Директором ООО «Агентство по развитию города Рязани» стала Елена Буданова. Об этом сообщает Vidsboku со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Отмечается, что «Агентство по развитию города Рязани» — это структура, в которую преобразовали муниципальное предприятие «Управление капитального строительства города Рязани».Ранее Буданова занимала должность руководителя «Хлебозавода № 3». До этого она возглавляла управление капстроительства, которое являлось подразделением горадминистрации.