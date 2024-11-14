Депутаты предложили аннулировать иностранные «права» у мигрантов при нарушении ПДД

По словам авторов законопроекта, количество аварий с участием водителей-мигрантов за прошлый год увеличилось на 6,5%. Погибших в них стало больше на 4,5%, а пострадавших — на 8,5%.

Депутаты предложили аннулировать иностранные «права» у мигрантов при нарушении ПДД. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что иностранные «права» планируют аннулировать с того момента, когда постановления по делу об административном правонарушении будут вступать в законную силу.

Иностранные водительские «права» можно использовать в течение 12 месяцев с даты оформления гражданства РФ или вида на жительство. Либо с даты первого после получения удостоверения въезда в страну.

По словам авторов законопроекта, количество аварий с участием водителей-мигрантов за прошлый год увеличилось на 6,5%. Погибших в них стало больше на 4,5%, а пострадавших — на 8,5%.