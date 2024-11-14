Более 20 домов в Рязани остались без отопления
Это произошло из-за работ по реконструкции системы теплоснабжения в Дягилеве.
Более 20 домов в Рязани остались без отопления. Об этом сообщает пресс-служба рязанских теплосетей.
В четверг, 14 ноября, из-за работ по реконструкции системы теплоснабжения в Дягилеве с 8:00 до 17:00 отопление и горячую воду отключили по следующим адресам:
- улица Забайкальская, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11/1, 11/2, 12, 12-а, 13, 14, 15 к.1, 15 к.2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, детский сад № 14, ДШИ «Олимп», потребители ВЧ.