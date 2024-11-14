Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нападением на журналистку в рязанской клинике
Глава СК потребовал доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нападением на журналистку в рязанской клинике. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Напомним, в эфире НТВ сообщалось, что в Рязани в ходе съемки сюжета о смерти одной из пациенток хирургической клиники врач применил насилие в отношении журналистки, ей пришлось вызвать «скорую помощь».
Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.