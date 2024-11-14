А что в кино? «Еретик», «Миллиардер в трущобах» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
«Еретик» — хоррор-триллер студии A24 от режиссерского тандема Скотта Бека и Брайана Вудса. Главные роли в фильме исполняют Хью Грант, Софи Тэтчер и Хлоя Ист.
«Миллиардер в трущобах» — китайский комедийный фильм режиссеров Пэн Дамо и Янь Фэй.
«В плену стихии» — драма, снятая по мотивам бестселлера Дона Фендлера «Затерянный на горе в штате Мэн», в котором описываются реальные события, произошедшие с автором в детстве. Продюсером проекта выступил Сильвестр Сталлоне.
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