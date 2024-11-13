Врачи заявили о «запайке» легких после пандемии COVID-19
На рентгене легкие могут выглядеть здоровыми, однако на деле оказывается, что они буквально «запаяны» в плевральную полость.
Врачи заявили о «запайке» легких после пандемии COVID-19. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на трансплантолога Сергея Готье.
На рентгене легкие могут выглядеть здоровыми, однако на деле оказывается, что они буквально «запаяны» в плевральную полость.
Готье добавил, что из-за этого в России сократилось количество пересадок органа дыхания.