Врачи заявили о «запайке» легких после пандемии COVID-19

На рентгене легкие могут выглядеть здоровыми, однако на деле оказывается, что они буквально «запаяны» в плевральную полость.

Врачи заявили о «запайке» легких после пандемии COVID-19. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на трансплантолога Сергея Готье.

На рентгене легкие могут выглядеть здоровыми, однако на деле оказывается, что они буквально «запаяны» в плевральную полость.

Готье добавил, что из-за этого в России сократилось количество пересадок органа дыхания.