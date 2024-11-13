Власти заявили, что новых льготных ипотечных программ в России пока не будет
Сейчас в России есть семейная ипотека, ипотека для IT-сферы и сельская.
Власти заявили, что новых льготных ипотечных программ в России пока не будет. Об этом РИА Новости рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, это затратно для государства, нужно ждать снижения инфляции и ставки.
Он отметил, что вопрос по ипотеке будет взвешенно оцениваться. Хуснуллин напомнил, что сейчас в России есть семейная ипотека, ипотека для IT-сферы и сельская.