Власти заявили, что новых льготных ипотечных программ в России пока не будет

Сейчас в России есть семейная ипотека, ипотека для IT-сферы и сельская.

Власти заявили, что новых льготных ипотечных программ в России пока не будет. Об этом РИА Новости рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, это затратно для государства, нужно ждать снижения инфляции и ставки.

Он отметил, что вопрос по ипотеке будет взвешенно оцениваться. Хуснуллин напомнил, что сейчас в России есть семейная ипотека, ипотека для IT-сферы и сельская.