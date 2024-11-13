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Владелец салона красоты в Рязани спустя четыре месяца не перекрасил фасад по решению суда
В пресс-службе рязанской мэрии РЗН. Инфо пояснили, что собственник подал апелляцию на решение. Судебное заседание состоится в Областном суде 16 декабря.

Собственник салона красоты «Monkeys» на Первомайском проспекте спустя четыре месяца не перекрасил фасад по решению суда. Это заметила корреспондент РЗН.Инфо.

С осени 2022 года рязанская мэрия судилась с владельцем, который без разрешения перекрасил часть фасада здания в серый цвет. В конце июня 2024 года суд обязал хозяина за свой счет в течение одного месяца перекрасить фасад в оттенки по утвержденному паспорту цветового решения города.

В пресс-службе рязанской мэрии РЗН. Инфо пояснили, что собственник подал апелляцию на решение. Судебное заседание состоится в Областном суде 16 декабря.

Напомним, в августе 2022 года рязанцы обратили внимание на частичную покраску здания в серый цвет на Первомайском проспекте.

Позднее в мэрии заявили, что покраску осуществили без разрешения.