В Верховной раде заявили, что мобилизуют больных туберкулезом и умственно отсталых

По словам депутата Верховной рады Александра Федиенко, на Украине мобилизуют больных туберкулезом и умственно отсталых. Он также рассказал о случаях призыва людей с ВИЧ-инфекцией, частичной атрофией мозга, нарушениями речи и слуха.