В США выразили опасения из-за «симпатии» Трампа к Путину и презрения к Зеленскому
В публикации выражаются опасения, что Трамп излишне «демонстрирует симпатию» к Владимиру Путину и при этом «питает глубокое презрение» к Владимиру Зеленскому.
В США выразили опасения из-за «симпатии» Трампа к Путину и презрения к Зеленскому. Об этом пишет LIFE со ссылкой на издание The Hill.
«Избранный президент США Дональд Трамп ведет себя непредсказуемо и может стать причиной глобальных перемен сразу в нескольких регионах мира, кардинально меняя внешнюю политику страны», — отметили журналисты.
В публикации выражаются опасения, что Трамп излишне «демонстрирует симпатию» к Владимиру Путину и при этом «питает глубокое презрение» к Владимиру Зеленскому.
Издание напоминает, что ранее США якобы всегда отличались взвешенным подходом к геополитике.