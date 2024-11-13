В США выразили опасения из-за «симпатии» Трампа к Путину и презрения к Зеленскому

В публикации выражаются опасения, что Трамп излишне «демонстрирует симпатию» к Владимиру Путину и при этом «питает глубокое презрение» к Владимиру Зеленскому.

В США выразили опасения из-за «симпатии» Трампа к Путину и презрения к Зеленскому. Об этом пишет LIFE со ссылкой на издание The Hill.

«Избранный президент США Дональд Трамп ведет себя непредсказуемо и может стать причиной глобальных перемен сразу в нескольких регионах мира, кардинально меняя внешнюю политику страны», — отметили журналисты.

В публикации выражаются опасения, что Трамп излишне «демонстрирует симпатию» к Владимиру Путину и при этом «питает глубокое презрение» к Владимиру Зеленскому.

Издание напоминает, что ранее США якобы всегда отличались взвешенным подходом к геополитике.