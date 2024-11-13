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В рязанской полиции сообщили подробности дебоша во дворе на улице Быстрецкой
Во время конфликта рязанцы повредили припаркованную «Ладу».

В рязанской полиции сообщили подробности «пьяного дебоша» во дворе на улице Быстрецкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ночью 12 ноября во дворе дома № 20 корпус 3 по улице Быстрецкой произошел конфликт. 37-летний рязанец ругался со своей знакомой. Отмечается. что во время конфликта рязанцы повредили припаркованную «Ладу».

Сотрудники ППСП доставили 37-летнего рязанца в отдел полиции. Мужчину привлекут к ответственности. По факту повреждения автомобиля проводится проверка.

Ранее появилось видео с места.