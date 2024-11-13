В Рязанской области внесли изменения в налоговое законодательство

Рязанские депутаты поддержали изменения в законодательстве, направленные на оптимизацию налоговой нагрузки с учетом положений налоговой реформы. Соответствующее решение приняли на заседании регионального парламента в среду, 13 ноября.

Рязанские депутаты поддержали изменения в законодательстве, направленные на оптимизацию налоговой нагрузки с учетом положений налоговой реформы. Соответствующее решение приняли на заседании регионального парламента в среду, 13 ноября.

Утверждено предельное значение дохода, при котором налогоплательщик, использующий упрощенную систему налогообложения, имеет право на применение дифференцированных ставок — не более 250 млн. рублей за предшествующий год. Норма вводится бессрочно для некоммерческих организаций социальной сферы. Для предпринимателей, работающих в области информационных технологий, науки, образования, социальных услуг населению, розничной торговли, культуры и туризма, показатель установлен на 2025 и 2026 годы.

В отношении предприятий, которые осуществляют деятельность в приоритетных сферах экономики, максимальная граница дохода не устанавливается. Это касается инвесторов — получателей господдержки, участников ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина», экспортеров, производителей изделий народных художественных промыслов, резидентов территорий опережающего развития. Для последней категории на 2025-2027 годы также дополнительно продлено действие максимально сниженных налоговых ставок.