В Рязанской области создали комиссию по финансовой грамотности населения
Межведомственную комиссию создали в рамках стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года.
В Рязанской области создали комиссию по финансовой грамотности и формированию финансовой культуры населения. Соответствующее распоряжение правительства региона опубликовали в газете «Рязанские ведомости».
Межведомственную комиссию создали в рамках стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года.
Председателем назначили вице-губернатора Рязанской области Артема Бранова.
Согласно распоряжению, в обязанности комиссии входит координация взаимодействия органов, которые проводят мероприятия в сфере повышения финансовой грамотности.