В Рязанской области создали комиссию по финансовой грамотности населения

Межведомственную комиссию создали в рамках стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года.

В Рязанской области создали комиссию по финансовой грамотности и формированию финансовой культуры населения. Соответствующее распоряжение правительства региона опубликовали в газете «Рязанские ведомости».

Межведомственную комиссию создали в рамках стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года.

Председателем назначили вице-губернатора Рязанской области Артема Бранова.

Согласно распоряжению, в обязанности комиссии входит координация взаимодействия органов, которые проводят мероприятия в сфере повышения финансовой грамотности.