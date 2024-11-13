В Рязанской области произошло смертельное ДТП
ДТП случилось 12 ноября, примерно в 16:20, на 243-м километре автодороги М5 «Урал» в Спасском районе.
В Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП случилось 12 ноября, примерно в 16:20, на 243-м километре автодороги М5 «Урал» в Спасском районе. 32-летний рязанец за рулем KIA Rio не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в световую опору.
Водитель иномарки от полученных травм погиб на месте ДТП.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.