В Рязанской области произошло смертельное ДТП

ДТП случилось 12 ноября, примерно в 16:20, на 243-м километре автодороги М5 «Урал» в Спасском районе.

В Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось 12 ноября, примерно в 16:20, на 243-м километре автодороги М5 «Урал» в Спасском районе. 32-летний рязанец за рулем KIA Rio не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в световую опору.

Водитель иномарки от полученных травм погиб на месте ДТП.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.