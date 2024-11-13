В Рязани задержали девушку с оптовой партией наркотиков

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани задержали девушку с оптовой партией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служа УМВД по региону.

Оперативники поймали 43-летнюю женщину, выполнявшую в наркошопе роль курьера-оптовика.

Установлено, что уроженка одной из стран Средней Азии — натурализованная гражданка России, проживала в Московской области и по заданию кураторов приехала в Рязань для распространения наркотиков.

В съемной квартире на улице Зубковой полицейские изъяли 29 граммов производного N-метилэфедрона.

В городе обнаружили четыре сделанные ею закладки с «синтетикой» общей массой 76 граммов.

Кроме того, на окраине Рязани полицейские нашли тайник, в котором хранилась упаковка с производным N-метилэфедрона массой около килограмма.

Возбуждено уголовное дело.